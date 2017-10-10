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Eski Burdur Valisi FETÖ'cü Hasan Kürklü tutuklandı

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü tutuklandı.

  • AA
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Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltında olan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü tutuklandı.
 
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, İstanbul'da gözaltına alınarak kente getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürklü'nün savcılıktaki ifadesi de tamamlandı.
 
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Hasan Kürklü tutuklandı.
 
Burdur Valiliği görevini 2014-2016 yıllarında yürüten Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı. İstanbul'da 29 Eylül'de gözaltına alınan Kürklü'nün, Burdur Valisi olarak görev yaptığı dönemde kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock olduğu tespit edilmişti.
 
Kürklü'nün ifadesinde, Burdur Valiliği görevine başladığında kendisine verilen telefonda ByLock bulunmasına ilişkin bilgisinin olmadığını, programı kendisinin yüklemediğini iddia ettiği belirtilmişti.

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