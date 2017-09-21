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Eski CHP Milletvekili Acar hakkında FETÖ övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) övdüğü iddiasıyla soruşturma açıldı.

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Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü FETÖ/PDY'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
 
Acar hakkında, suç unsurunun tespiti halinde "terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından dava açılacağı öğrenildi.

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