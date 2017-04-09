Eski CHP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcıları AK Parti'ye katıldı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye ilçesine bağlı mahalle muhtarları ve kırsal mahallelerdeki bölge halkının bir araya geldiği "Haliliye Buluşmaları"nda eski CHP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcıları Mehmet Özcelik ve Sinan Atmak AK Parti'ye katıldı. Özçelik ve Atmak’a AK Parti rozetlerini Bakan Faruk Çelik takarak, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Bakan Çelik yaptığı konuşmada, Haliliye ilçesinin Şanlıurfa için çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Haliliye’nin örnek alınması gereken bir ilçe olduğunun altını çizen Bakan Çelik, “Haliliye ilçemizin ağırlıklı olarak kırsalını özetleyen bu toplantıyı çok arzu etmiştik. Organizeyi gerçekleştiren Haliliye İlçe Teşkilatımız ve Haliliye Belediye Başkanımız olmak üzere bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Haliliye bizim iyi bildiğimiz bir ilçe. Sizleri biz iyi tanıyoruz. Sizlerin olgunluğunu, özelliklerinizi, kardeşlik özellikleriniz ve örnek özellikleriniz hakikaten iftihar meselesidir. Onun için Haliliye ilçemizi örnek alması gereken çok kesim vardır. İnşallah bu birliktelik bütün Güneydoğu coğrafyasına hakim olur düşüncesiyle bir kez daha sizlere saygılar sunuyorum. Sizler çok önemlisiniz, çok önemli hizmetler görüyorsunuz. Şanlıurfa’nın da, bölgenin de çimentosusunuz. Çimento bir binanın ayakta durmasını, bir tabliyenin yukarıda durmasını sağlar. Haliliye bu güzelliği oluşturan ilçedir. Onun için her türlü taktirin üzerinde yeriniz var değerli kardeşlerim” şeklinde konuştu.

Haliliye Belediyesi olarak katılımcı ve dürüst bir anlayış içerisinde hizmet ettiklerini belirten Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise, kent merkezi ile kırsal arasındaki dengeyi koruduklarını ifade etti. Belediye olarak yaptıkları hizmetlerden de bahseden Demirkol, kırsal mahallelerin tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını, 2017 yılı içerisinde de tüm mahallelerin yollarının tamamlanacağını söyledi. Başkan Demirkol, “Bakanım, 2014 seçimleri sonrasında göreve başladık ve sonrasında 2015 yılındaki seçimde sözümüzün eriyiz, Urfa’nın neferiyiz dediniz. Allah sizlerden razı olsun. Biz de Haliliye Belediyesi olarak söz verdiysek yaparız dedik ve bütün hizmetlerimizde halkımızın her zaman duasını alan, dua eden ve dua edilen bir belediye anlayışı içerisinde halkımıza hizmet etmeye çalıştık. Kırsalda yol anlamında çok yakın bir tarihte, 2017 yılı sonundan önce, ilk 6 ayda inşallah kırsalda yol meselemiz kalmayacak. Kırsalın herhalde birkaç yerleşim yeri dışında hepsinde birinci kat yollarımızı yaptık. İnşallah tamamı tamamlandıktan sonra bu defa ikinci kat malzeme serimine başlayacağız. Bütün hizmetlerimizde adil, şeffaf, dürüst, katılımcı bir anlayışıyla hizmet ettiğimiz için kırsaldaki vatandaşlarımıza çok amaçlı kültür evleri yaptık. Kent merkeziyle kırsaldaki dengeyi koruyarak hizmet ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerle çeşitli vesilelerle sizlerle bir araya geleceğiz. Özümüz bir, sözümüz bir, duamız bir, davamız bir” dedi.

Başkan Demirkol, 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasında bölge halkından evet yönünde destek beklediklerini de ifade etti.

"Haliliye'yi örnek alması gereken çok kesim vardır"

İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Milletvekilleri Halil Özcan, Mahmut Kaçar ve Seydi Eyyüpoğlu da kürsüye çıkarak selamlama konuşması yaptı. Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde, AK Parti Haliliye İlçe Başkanlığının organizesinde düzenlenen "Haliliye Buluşmaları"na ilçeye bağlı 137 kırsal mahalleden mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan ve Mahmut Kaçar, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, belediye meclis üyeleri, AK Parti teşkilat üyeleri katıldı.