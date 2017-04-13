MİT TIR'ları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Veysel Kaçmaz tarafından hazırlanarak, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Takcı hakkında "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede, Takcı hakkındaki davanın, şüphelinin "Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilip askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin edilip açıklanması" suçundan yargılandığı Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.

FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin tespitler ile itirafçı ve tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, Takcı'nın, Adana TMK 10. madde ile görevli Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı sırada, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ve 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan Sirkeli otoyol gişelerinde, MİT'e ait tırları durdurarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini gerek yurt içinde gerekse uluslararası platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak, devleti terörle ilişkilendirmek kasıt ve iradesiyle belli bir mizansen çerçevesinde hareket edip devlet sırrı kapsamındaki faaliyetleri deşifre etmek, devletin güvenliğine ve siyasal faaliyetlerine ilişkin bilgileri temin edip ifşa etmek suçlarından, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişliği tarafından sevk edildiği Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla tutuklandığı kaydedildi.

- ByLock tespit edildi

Aziz Takcı'nın, kullandığı cep telefonu hattı ve "35158506087083" IMEI numaralı telefon üzerinden, 14 Ağustos 2014 tarihinden itibaren terör örgütü mensuplarının haberleştiği ByLock programını kullandığı ifade edilen iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca ByLock içeriklerini çözümleme çalışmalarının halen sürdüğü, bu konuda düzenlenecek raporun daha sonra dosyaya sunulacağı belirtildi.

İddianamede, Aziz Takcı'nın eşi eski Zonguldak Hakimi Selma Rahşan Takcı hakkında da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma yürütüldüğü, Selma Rahşan Takcı'nın bugüne kadar yakalanamadığı ve aranmasına devam edildiği bildirildi.

İddianamede, eski HSYK Başkanvekili İbrahim Okur'un, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin ifadesinde geçen "...benzer operasyonun Ceyhan'da da yapmaları karşısında bu dört yargı mensubunun Fetullah Gülen cemaat mensubu olduklarını anladım. Bu operasyonun sıradan bir operasyon değil, hükümete karşı yapılan bir operasyon olduğunu anladım." sözlerine de yer verildi.

İddianamenin sonuç ve talep bölümünde, Aziz Takcı'nın FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgütünün üyesi olduğuna dair kamu davası açmaya yetecek derecede yeterli şüphe oluşturan delil elde edildiği belirtildi ve şüphelinin silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutukluluk halinin devamı istendi.

Dosyanın, yargılamanın Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki dosyayla birleştirilmesi talep edildi.