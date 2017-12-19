Eski DGM savcısı Yüksel, FETÖ avukatı oldu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e terör örgütü kurmaktan ilk iddianameyi hazırlayarak 2002’de dava açan, dönemin DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, Muğla’da yargılanan örgüt üyesi işadamının avukatı oldu. 15 Temmuz sonrası tutuklanan Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Sami Çoban’ın avukatlığını üstlenen Yüksel, AKŞAM’ın sorularına cevap veremedi. Yüksel, 22 Ağustos 2000’de Gülen hakkında “Laik devlet yapısını değiştirerek, yerine dini kurallara dayalı devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle dava açmıştı.

Duruşma gününde kaset

Gülen, 10 yıl hapis istemiyle açılan davadan önce 1999’da ABD’ye gitmişti. Türkiye, 3 Haziran 2002’de yapılacak Gülen duruşmasına kilitlenmişken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağdaş Eğitim Vakfı’na yaptığı operasyonda Yüksel’e ait görüntülerin olduğu öne sürülen kasetler bulundu. Ankara’da bir avukatlık bürosunda çekilen 4 dakika 52 saniyelik görüntü uzun bir süre gündemde kalmıştı.