Eski DGM savcısı Yüksel, FETÖ avukatı oldu
Elebaşı Gülen’e terör örgütü kurmaktan 2000’de dava açtıktan sonra kaset kumpası mağduru olan dönemin DGM savcısı Yüksel, Muğla’da FETÖ’cü işadamının avukatı oldu.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e terör örgütü kurmaktan ilk iddianameyi hazırlayarak 2002’de dava açan, dönemin DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, Muğla’da yargılanan örgüt üyesi işadamının avukatı oldu. 15 Temmuz sonrası tutuklanan Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Sami Çoban’ın avukatlığını üstlenen Yüksel, AKŞAM’ın sorularına cevap veremedi. Yüksel, 22 Ağustos 2000’de Gülen hakkında “Laik devlet yapısını değiştirerek, yerine dini kurallara dayalı devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle dava açmıştı.
Duruşma gününde kaset
Gülen, 10 yıl hapis istemiyle açılan davadan önce 1999’da ABD’ye gitmişti. Türkiye, 3 Haziran 2002’de yapılacak Gülen duruşmasına kilitlenmişken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çağdaş Eğitim Vakfı’na yaptığı operasyonda Yüksel’e ait görüntülerin olduğu öne sürülen kasetler bulundu. Ankara’da bir avukatlık bürosunda çekilen 4 dakika 52 saniyelik görüntü uzun bir süre gündemde kalmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.