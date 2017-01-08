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Eski Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu’nun acı günü

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun annesi vefat etti.

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Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun annesi Ülfet Bardakoğlu vefat etti. Ülfet Bardakoğlu için saat 10.00’da cenaze namazı kılındı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr Ekrem Keleş’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Ülfet Bardakoğlu Asri Mezarlıkta Aile Kabristanlığına defnedildi.

Ülfet Bardakoğlu’nun cenaze namazına Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr Ekrem Keleş, Başbakanlık Müşaviri Kemal Uludağ, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Osman Tıraşçı, Eski İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağırıcı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cenksu Üçer, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın, Süreli Yayınlar Daire Başkanı Faruk Görgülü, Basılı Yayınlar Daire Başkanı Yunus Akkaya, Devrekani İlçe Müftüsü, İhsangazi İlçe Müftüsü, Kastamonu İl Müftülüğü Şube Müdürleri ve Din Görevlileri, Tosya ilçe Müftüsü Basri Bektaş ve Din Görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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