Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Duru Jandarma Karakol Komutanı Ergün'e 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Diyarbakır'ın Lice ilçesi eski Duru Jandarma Komutanı üsteğmen Ömer Ergün, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Diyarbakır'ın Lice ilçesi eski Duru Jandarma Komutanı üsteğmen Ömer Ergün'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ergün ve avukatı hazır bulundu.
 
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanığın telefonunda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"un yüklü olduğunu, 2 kez arama, 3 kez mesaj atma ve mesaj aldığının tespit edildiğini bildirdi.
 
Mütalaada, sanığın terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
 
Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden sanık Ergün, tahliye ve beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
 
Mahkeme, sanık Ergün'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Galatasaray erken seçime gidiyor

Galatasaray erken seçime gidiyor

31 Aralık'tan sonra WhatsApp kullanamayacak telefonlar

31 Aralık'tan sonra WhatsApp kullanamayacak telefonlar

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA