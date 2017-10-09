Eski EDOK komutanlarının yargılanmasına devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil'in de arasında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan dönemin EDOK Kurmay Başkanı Hamza Koçyiğit savunmasını tamamladı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metin İyidil ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Başbakanlıkın avukatı katıldı.

Sanıklardan olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit ile İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevinden telekonferansla bağlantı kuruldu.

Koçyiğit savunmasında, görev yaptığı dönemde, 17-25 Aralık'tan önce okula giren askeri öğrenciler hakkında soruşturma yaptırdığını, 46 öğrencinin atıldığını anlatarak, bu sebeple FETÖ'cülerin kendisine kin beslediğini öne sürdü.

TSK'daki bilgi ve belgeleri Fetullah Gülen'e iletilmek üzere kendisinden sorumlu kişilere aktarmakla suçlandığına dikkati çeken Koçyiğit, hayatının hiçbir döneminde FETÖ'cülerle işbirliği yapmadığını savundu.

Koçyiğit, daha önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanlığı yaptığını ifade ederek, "FETÖ'cü olsam bu göreve atanır mıydım?" dedi ve bu göreve kendisini Ergenekon davası sanıklarından İsmail Hakkı Pekin'in getirdiğini söyledi.

Koçyiğit, hayatı boyunca dini cemaat ve yapılara uzak durduğunu ileri sürdü. Aleyhindeki ifadeleri reddeden Koçyiğit, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, savunmasının ardından Koçyiğit'e, "Kendi aracın da bulunduğu halde oğlun ve eşinin yanına gitmen gerekirken, yanında kocası ve başka yetişkin kişiler bulunan kızının yanına niye gittin? Kızın da daha sonra ihraç edilen iki askeri hakimin evindeymiş" sorusunu yöneltti.

Koçyiğit, kızının Merasim Sokak'taki patlamadan sonra şok geçirdiğini, o gece de etkilendiğini ifade ederek, "Onu sakinleştirmem gerekiyordu. Damadım benden yardım istemek zorunda kaldı. Ben kızımın yanına gittiğimde eşim daha lojmanlar bölgesindeydi. Oranın güvensiz olduğunu görüp, sonra dışarı çıkmışlar" dedi.

Başkan Otçu'nun "Saat 23.00 ile 01.30 arasında bazı birlik komutanlarını aradığınızı söylediniz. Konuştuğunuz hiçkimse 'Ben ihtilal safındayım.' demedi mi?" sorusu üzerine Koçyiğit, "7 veya 8 birlikle görüştüm. Hepsi ihtilale karşıydı. Sabah saatlerinde aradıklarımın çoğu da darbeye karışmıştı ama söylemediler." yanıtını verdi.

Başkan Otçu, Koçyiğit'in savunmasını tamamlamasının ardından davanın yarın 11.30'a ertelendiğini bildirdi.

Öte yandan, İzmir'de görülen "Askeri casusluk kumpas davasından" tutuklu sanık Koçyiğit hakkında İzmir'de "FETÖ üyesi olmak" suçundan dava açıldığı, bunun, bugünkü davayla birleştirildiği belirtildi.