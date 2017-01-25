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Eski Gündoğmuş Kaymakamı Mustafa Üner tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, açığa alınan eski Gündoğmuş Kaymakamı Mustafa Üner, tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce açığa alınan eski Kaymakam Üner, hakkında ikinci kez gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Gündoğmuş ilçesinde gözaltına alınan Üner, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi. Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Üner, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Üner'in Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak istediği öğrenildi.

Mustafa Üner, FETÖ/PDY kapsamında daha önce de gözaltına alınan Üner, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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