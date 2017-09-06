Eski Güney Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Uşaklıoğlu: Seni alnından vuracaklar

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 271 sanık hakkındaki davada eski Güney Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Hasan Uşaklıoğlu tanık olarak dinlendi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine dönüştürülen salondaki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tanık olarak dinlenen Uşaklıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul'da olmasından ötürü karargahta olmadığını belirterek, o gece kendisini derdest etmeye çalışan sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahil olmak istediğini mahkeme heyetine iletti.

Uşaklıoğlu, Tümamiral Hasan Nihat Doğan ile Tümamiral Aydın Şirin'in Amfibi Deniz Tugay Komutanlığı'ndaki bazı personelce derdest edildiğini öğrenmesinin ardından telefonla aradığı eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'na anormal bir durumun olduğu, iki tümamiralin kaçırıldığı bilgisini aktardığını ifade ederek, "emri dışında hareket eden personelin derdest edilerek adli kuvvetlere teslim edileceğini, anayasal düzene bağlı kalacağını, sözde sıkıyönetim direktifi emirlerine uymayacağını" söylediğini aktardığını dile getirdi.

Sözde sıkıyönetim atama listesinde Mersin'deki bir amiralin sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilmesi ve Marmaris-Aksaz'daki bazı personelin darbe girişimine destek verdiği bilgisine ulaşmasının ardından o gece bu gruplar üzerine yönelerek normal düzenin sağlanması için emirler verdiğini kaydeden Uşaklıoğlu, bu kişilerin derdest edilerek adalete teslim edildiğini, darbe karşıtı olan askerlerin sayesinde de darbecilerin yakalandığını, hiç kimsenin firar edemediğini anlattı.

- "Kim birliğinden dışarı çıktıysa ya darbe için ya da darbecilerle hareket etmiştir"

Tutuklu sanık eski Amfibi Deniz Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ve bazı personelin askeri kalkışmanın içerisinde olduğunu öğrenmesinin ardından Foça Deniz Üs Komutanlığı'nın güvenliği için yetkiyi tek kişiye verdiğini beyan eden Uşaklıoğlu, "Üzerine basa basa söylüyorum. Bir er, bir komutan, bir gemi ya da bir tank o gece birliğinden dışarı çıkıyorsa darbeye iştirak için dışarı çıkmıştır, o komutan darbecilerle hareket etmiştir." dedi.

Uşaklıoğlu, telefonla görüştüğü Foça Deniz Üs Komutanı'na, Amfibi Deniz Tugay Komutanlığı'nın cephaneye ulaşması ve dışarıya çıkmasını engellemek için emirler verdiğini belirterek, "Darbeye iştirak edenler ya da bu işin içinde olanlar, o gece beni aramamıştır, aramaktan korkmuşlardır. O gece darbe girişimine katılanlar, bizi saf dışı bıraktığı ve yok saydıkları için kimse beni aramadı. Darbe karşıtı olan ve güvendiğim personelimle düzeni sağlamaya çalıştım. Telefonla görüştüğüm eski Tuğamiral Yıldız'a 'Derdest edilen tümamiraller Şirin ve Doğan derhal serbest bırakılsın, Şirin benimle görüştürülsün aksi takdirde seni alnından vuracaklar.' dedim. Daha sonra dönemin İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Yıldız'ı ikna ediyor ve Yıldız güvenlik birimlerine teslim oluyor." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur'un hiyerarşik düzende kendisine bağlı olmadığını, onun o gece neler yaptığını, kimlerden emir alarak nasıl hareket ettiğini bilmediğini söyleyen Uşaklıoğlu, bazı sanıkların "O gece gemilerin güvenliğini sağlamak için gemileri seyre çıkardık." şeklindeki savunmalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, suçtan doğrudan zarar görmediğini gerekçe gösterdiği Uşaklıoğlu'nun davaya katılma talebinin reddine karar verdi.

Duruşmaya öğle arası verildi.