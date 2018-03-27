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Eski hakim 16 bin 687 kez girişi gözüken ByLock'u inkar etti

Adana'da FETÖ/PDY soruşturmasında eski hakimin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanmasına devam edildi. Sanık, 16 bin 687 defa giriş yaptığı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

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Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski hakimin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.U, Karacabey Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki bilgilerini okuyarak sanığın 16 bin 687 defa ByLock programına giriş yaptığının belirlendiğini aktardı.

M.U. savunmasında, ByLock tespit tutanağında yer alan verileri kabul etmediğini belirterek "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti ise sanık M.U. hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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