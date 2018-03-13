Eski hakim Burhan Yaz'ın yargılanmasına başlandı

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla ismi gündeme gelen eski hakim Burhan Yaz'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanmasına başlandı.

Sanık Yaz, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Yaz'ın avukatı da hazır bulundu.

FETÖ ile çay sohbetleri hariç hiçbir bağı olmadığını savunan Yaz, "Sadece çay sohbetleri dışında bir bağım bulunmamaktadır. MİT tırları ve KPSS soruşturması sonrası bu bağım da tamamen kalmamıştır." dedi.

İddianamede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık eski hakim Yaz, şöyle konuştu:

"Yargıtay kararlarında da yer aldığı gibi örgüt üyeliği yoktur, toplantılara çay sohbetleri düzeyinde katıldım. Örgüte sempatim bile bulunmamaktadır. Hiçbir zaman FETÖ/PDY hiyerarşik yapılanmasında yer almadım. İddianamede belirtilen yurt dışı çıkışlarım da ya ziyaret ya da görev için gittiğim yerlerdi."

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kurduğu ilk tertibi olarak kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya'nın hem aile dostu hem de arkadaşı olduğunu belirten Yaz, Sarıkaya'nın Günay Afrika'da olduğu dönemde, orada öğretmenlik yapan bir arkadaşının kendisine Sarıkaya'nın moralinin bozuk olduğunu söylediğini ve kendisinin de Sarıkaya'ya moral olması açısından Afrika'ya gittiğini ileri sürdü.

Amerika'ya bacanağını ziyaret amaçlı, İtalya ve İspanya'ya da görevli olarak gittiğini öne süren Yaz, "Müfettişliğim döneminde herhangi bir savcı hakim hakkında olumsuz görüş vermem konusunda telkin almadım, buna müsaade etmem. Sayısını bilmiyorum ama teftiş döneminde sadece 2009'da Didim hakimi hakkında hazırladığım rapordan dolayı dava açıldı." savunmasında bulundu.

Savcı Sarıkaya tanık oldu

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şemdinli iddianamesini hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya, sanık Yaz ile öğrencilik döneminde tanıştıklarını ancak Şemdinli soruşturmasına kadar görüşmediklerini öne sürdü.

Meslekten ihracından sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Van hakimi İlhan Kaya'nın, Ankara'ya döndüğünde kendisini birisinin karşılayacağını söylediğini ve Ankara'ya geldiğinde de bu kişinin sanık Yaz olduğunu ileri süren Sarıkaya, "Beni Burhan Bey karşıladı. FETÖ ile irtibatını daha önceden biliyordum. Yaşanan süreçte sıkıntı yaşayınca yurt dışına gitme konusunda teklifler gelince Burhan Yaz da 'Hemşehrim gidersen iyi olur. Hem çocukların İngilizce öğrenir, eğitimi artar hem de rahat edersiniz' dedi." ifadelerini kullandı.

Amerika'ya gidebilmesi için banka hesabında para olması gerektiğini ancak ihraç olduktan sonra parası olmadığını, sanık Yaz'ın kendisine 15-20 bin lira verdiğini ve bu parayı bankaya yatırdığını anlatan Sarıkaya, "Kanada ve Amerika olmayınca Güney Afrika'ya gitmeye karar verdik. Haber geldi, Burhan Bey beni arayarak, 'Hemşehrim hazırlan, gidiyorsun' dedi. Uçak biletlerini tanımadığım birisi aldı, Ankara'dan otobüsle İstanbul'a gittik. Burhan Yaz, İstanbul'da beni birisinin karşılayacağını söyledi." dedi.

Johannesburg uçağında tanıştığı ve ismini "Tahsin" olarak bildiği bir kişinin kendilerini, örgüt mensuplarının "Dialog Merkezi" olarak adlandırdıkları bir binaya götürdüğünü belirten Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Hiç kimseyle görüştürmediler, nerede olduğumu kimseye söylemememi istediler. Orada 6-7 ay kaldım, çocuklarım da bu yapının okullarına gitti. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Burhan Yaz geldi. Bana 'Hemşehrim, sana altın tepside fırsat sunmuşlar, kal burada. Dönersen tehditler devam eder' dedi. Burhan'ın geleceğinden haberim yoktu. Gelirken hububat getirdi, parayı FETÖ'nün Güney Afrika temsilcisinden elden alıyordum. Türkiye'ye döndüğümde beni Burhan Yaz karşıladı. Eryaman'da Mehmet Saltan ile tanıştırdı ve beni kendisine devretti."

Kendisinin hiçbir zaman FETÖ'cü olmadığını öne süren Sarıkaya, "Burhan Yaz da biliyor, öğrenciliğimden beri beni tanır. FETÖ, konuşmamamı istediği için Türkiye'de durmamı istemiyordu. Yaşar Büyükanıt ile ilgili dosyaları bana FETÖ'cü polisler getirdi. Yurt dışına göndererek konuşmamı engellemeye çalıştılar." diye konuştu.

Savcı mütalaası

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Yaz'ın üzerine atılı suçun kişisel suç kapsamında kalması ve son görev yerinin Ankara olması nedeniyle yargılamanın durdurulması taleplerinin reddine karar verilmesi istedi.

Sanığın Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimi olarak MHP Kongresi ile ilgili verdiği kararın bir örneğinin istenmesini talep eden savcı, Yaz'ın tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak, adli kontrolle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanık Yaz'ın adli kontrolle serbest bırakılması talebinin reddine oy çokluğuyla karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık Yaz'ın "terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

MHP'nin Kongre süreci

Sanık Yaz, Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti.

MHP yönetimi tarafından HSYK'ya şikayet edilen Yaz'ın, HSYK'ya sunulan şikayet dilekçesinde, "Kasten ve ideolojik gerekçelerle, yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek dışı ifadelere ve delillere dayanılarak karar tesis ettiği" belirtilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Yaz, 9 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.