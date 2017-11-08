İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Özdemir ile avukatı katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özdemir'i Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu düzenleyen 314/2 maddesi uyarınca 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Terörle Mücadele Kanunu'nun artırım maddeleri uyarınca sanığa verilen cezayı yarı oranında artırarak 9 yıla çıkaran mahkeme, Özdemir'in duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 7 yıl 6 ay hapse indirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski Edirne hakimi sanık Hasan Özdemir'in FETÖ'nün talimatıyla YARSAV üyesi olduğu ve şifreli haberleşme programları "ByLock" ve "Eagle" kullanıcısı olduğu belirtilmişti.

Eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur'un da Özdemir hakkındaki beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Özdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edilmişti.