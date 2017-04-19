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Eski hakimler Özçelik ve Başer yargılanıyor

'Paralel Yapı' soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Özçelik ve Başer'in Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandıkları davada, esas hakkındaki savunmalara devam edildi.

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"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandıkları davada, esas hakkındaki savunmalara devam edildi.

Yargıtay Konferans Salonu'ndaki duruşmada heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık yaptı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Özçelik, iddianamede talimat olduğu belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ifadelerini dua olarak gördüğünü tekrar etti. Özçelik, "Fetullah Gülen'in duası ayın 19'unda, bana yapılan reddi hakim başvurusu 20'sinde. Talihsizlik. Keşke bir hafta önce ya da 10 gün sonra dua etseydi. Benim için daha iyi olurdu." dedi.

Gülen'in "Allah'ım kolaylıkla salıver" ifadelerini kullandığını belirten Özçelik, "Tutuklu polisleri kastettiğini ben de anlıyorum ama bu bir dua." diye konuştu.

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