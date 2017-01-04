Eski HSYK üyesi Okur, yargýdaki FETÖ yapýlanmasýný anlattý

Fetullahçý Terör Örgütü (FETÖ) soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan eski Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Baþkaný Ýbrahim Okur, soruþturmayý yürüten Cumhuriyet savcýlarýna ifade verdi.

Tutuklu bulunduðu Ýstanbul'dan Ankara'ya nakledilen Okur, 153 sayfalýk ifadesinde, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliði suçlamasýný kabul etmedi.

Ýzmir'de üniversiteyi okuduðu dönemde, muhafazakar kesim olarak bilinen Gülen cemaati ve Hakyol grubundan kiþilerin çaðrýlarý üzerine birkaç kez bu gruplarýn evlerine gittiðini belirten Okur, 4 yýllýk öðrenim hayatýnda bu evlerdeki toplantýlara toplam 10 kez katýldýðýný ifade etti.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra staj döneminde, eþi Nurdan Okur'un doðup büyüdüðü Menemenli olmasý nedeniyle eski Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Kahraman ile tanýþtýðýný anlatan Okur, henüz 4 yýllýk savcý iken, kýdemi yetmemesine raðmen Kahraman'ýn isteði üzerine Bakanlýkta görevlendirildiðini kaydetti.

"Gelen isimlerin cemaat mensubu olduðunu bize söylemiyorlardý"

Personel Genel Müdürlüðü görevini yürütürken, özellikle 2006-2007 yýllarý arasýnda Ahmet Hamsici, Mustafa Kemal Özçelik ve Mustafa Babayiðit'in alýnmasý gereken personelle ilgili listeleri getirdiklerini anlatan Okur, ifadesinde þunlarý kaydetti: "Getirilen isim listesinde bulunanlarýn Gülen cemaati mensubu olmasýnýn nedeni bu kiþilerin bizi yanýltmasýndan kaynaklanmaktadýr. Gelen isimlerin cemaat mensubu olduðunu bize söylemiyorlardý. Bu kiþilerin bir kadrolaþma içinde olduklarýný o dönem algýlayamadým. 2006-2007 yýllarýna denk gelen dönemde kimsenin aklýna Gülen cemaati mensuplarýnýn veya baþka bir cemaat mensuplarýnýn kadrolaþmasý, rahatsýz olmalarý gibi bir durum akýllara gelmiyordu. Hatta sol olarak bilinen YARSAV'ýn yapýlan sýnavlara dava açmasý, iptalini saðlamasý tüm sað kesim olarak bizde kenetlenme meydana getirmiþti."

Ýbrahim Okur, Bakanlýk merkez teþkilatýnda çalýþacak tetkik hakimlerinin Gülen cemaati mensubu olmasýný kendisinden kimsenin istemediðini belirterek, bu kiþiler için gelen referanslarýn farklý farklý olduðunu ifade etti.

Adalet Bakanlýðý Bilgi Ýþlem Daire Baþkaný Mesut Orta'nýn görevden alýnma nedenlerini aktaran Okur, FETÖ mensubu olduðuna kanaat getirdikleri Orta'nýn, HSYK'nýn UYAP çalýþmalarýný geciktirmeye çalýþtýðýný belirtti.

Dönemin Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e durumun aktarýlmasýnýn ardýndan Orta'nýn görevden alýndýðýný dile getiren Okur, HSYK'da müfettiþlerin UYAP üzerinde inceleme yaparak rapor hazýrlamasý fikrinin ve çalýþmasýnýn olduðunu ancak buna Orta ile FETÖ mensuplarýnýn sýcak bakmadýklarýný vurguladý.

"YARSAV CHP'yi ikna etti"

Okur, söz konusu teklife YARSAV'ýn sýcak bakmadýðýný ve liste uygulamasýný istediðini ifade etti.

Anayasa deðiþikliðinin "tek oy kullanýlmasý" þeklinde yapýldýðýný ancak buna YARSAV'ýn karþý çýktýðýný vurgulayan Okur, "YARSAV ýsrarla liste uygulamasýný istediðinden, CHP'yi ikna etti ve Anayasa Mahkemesine baþvuruldu. O dönem YARSAV üyesi olan Anayasa Mahkemesi Raportörü Ali Rýza Aydýn'ýn bu baþvuru esnasýnda CHP Grup Baþkaný olan Hakký Süha Okay ile görüntü verdiðini ve bu resmin gazetelerde yayýnlandýðýný belirtebilirim. Anayasa Mahkemesi tek oyu iptal ederek liste uygulamasýnýn gerektiðini belirtti. Anayasa deðiþikliðinin bu maddesi bu þekilde deðiþtirildi." dedi.

Söz konusu deðiþikliðin iptal edilmemesi için dönemin Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç ile üyeler Serruh Kaleli, Serdar Özgüldür ve Ahmet Akyalçýn ile görüþtüðünü anlatan Okur, FETÖ mensuplarýnýn liste sistemini savunduðunu, o dönemde yargý içerisindeki örgüt mensuplarýnýn sayýsýnýn bin 500 ila 2 bin arasýnda olduðunu, bu sayýyý kendisine kimin verdiðini de hatýrlamadýðýný ifade etti.

Okur, CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmesi konusunda ikna çalýþmalarýnda o dönemde YARSAV Genel Sekreteri olan Murat Aslan'ýn da gayret gösterdiðini söyledi.

YARSAV'da bulunan 350-400 FETÖ mensubunun kendilerine oy vereceklerinin örgüt mensuplarýnca söylendiðini belirten Okur, oya ihtiyaçlarý olduðu için bazý örgüt mensuplarýna listelerinde yer verdiklerini anlattý.

MÝT Müsteþarý Fidan'ýn ifadeye çaðrýlmasý

Ýbrahim Okur, 7 Þubat 2012'den sonra cemaat mensuplarýnýn yaptýðý toplantýlara katýlmadýðýný belirtti. Okur, dönemin Adalet Bakaný Sadullah Ergin'in bu tarihte akþam saatlerinde kendisini arayarak, Ýstanbul özel yetkili savcýlarýnýn MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ý ifadeye çaðýrdýðýný, bunun ne olduðunu sormasýný istediðini anlattý.

Özel yetkili Baþsavcývekili Fikret Seçen'i aradýðýný belirten Okur, "Bu çaðrýnýz devlet krizine sebebiyet verdi, usule uygun deðil, bunu iptal edin" dediðini, Seçen'in halletmeye çalýþacaðýný söylediðini aktardý.

Okur, Seçen'in bir süre sonra kendisine döndüðünü, Savcý Sadrettin Sarýkaya'nýn Fidan'ý ifadeye çaðýrdýðýný söylediðini belirterek, þöyle devam etti: "Saat 20.00 sýralarýnda Bakan Bey beni tekrar aradý. Hakan Fidan ile birlikte olduðunu, Fidan'ýn ifadeye çaðrýldýðýna dair yazýnýn Hürriyet gazetesi internet sitesine düþtüðünü söyledi. Tekrar Seçen'i arayýp haberin neden sýzdýrýldýðýný sordum. Seçen'in arkadaþlarý olduðunu bildiðim için Engin Durnagöl ve Muzaffer Bayram'ý evime çaðýrdým. 'Onunla görüþün, bu iþi halledin uzatmasýn' dedim.

8 Þubat 2012'de Sadullah Bey'in makamýna gittim. Konuþtuktan sonra odasýndan çýkarken haber kanalýnýn birinde, Ýstanbul Baþsavcývekilinin yazýlý açýklama yaptýðý ve Fidan'ýn ifadeye çaðrýldýðý þeklinde alt yazý geçiyordu. Sadullah Bey ile özel uçakla Ýstanbul'a gitmeye karar verdik. Baþsavcý Turan Çolakkadý'yý aradým, Dolmabahçe ofisine gelmesini istedim. Yaptýðýmýz toplantý sonucu, MÝT Kanununda deðiþiklik için hazýrlýk yapýldýðýný, Ýstanbul'daki soruþturma dosyasýna takipsizlik verilerek, Ankara'ya gönderilmesinin uygun olduðunu deðerlendirdik. Sadullah Ergin, Ankara'ya döndüðümüzde Enerji Bakanlýðýnda bazý bakanlarýn ve Fidan'ýn katýldýðý toplantýya beni de götürdü. Fidan'a, Ýstanbul'a çaðrýlmaktan vazgeçildiðini, dosyanýn Ankara'ya gönderileceðini söyledi. Fidan ise onlarýn vazgeçmediðini, sonuna kadar ýsrar edeceklerini, bu bilgiyi içerideki adamlarýnýn kendisine ilettiðini söyledi. Sonraki gün, Perþembe günü MÝT Kanunundaki deðiþiklik Meclis'e sunuldu. Cuma günü ise televizyonda, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn 4 MÝT personeli hakkýnda yakalama kararý çýkardýðý, Fidan hakkýnda ise Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna talimat yazýldýðý haber geçti. Bu alt yazý geçerken Kurul'da Bakan Bey'in odasýndaydýk. Çolakkadý'yý aradým, acz içinde Seçen'in yanýnda olduðunu söyledi, onu istedim, Seçen de 'Evrak onu gerektiriyor' diye cevap verdi."

Olaylarýn ardýndan dönemin Ankara Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethel Kuriþ'i telefonla aradýðýný, Fidan hakkýndaki talimatýn henüz Ankara'ya gelmediðini öðrendiðini belirten Okur, Kuriþ'e, "Ýþlem yapmayýn, MÝT Kanunu'ndaki deðiþiklik TBMM'de görüþülecek ve yeni yasaya göre iþlem yaparsýnýz' dedim." þeklinde konuþtu.

Okur, ancak bu konuþmasýndan yaklaþýk 20 dakika sonra Ankara özel yetkili baþsavcýlýðý sekreteryasýnýn Fidan'ýn makamýný arayarak adliyeye çaðýrdýðýný Adalet Bakaný Ergin'den öðrendiðini aktardý.