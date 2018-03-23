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Eski İstanbul Milletvekili Ülman vefat etti

Eski İstanbul Milletvekili Ahmet Haluk Ülman vefat etti.

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Ülman'ın cenazesi, 24 Mart 2018 Cumartesi günü Muğla'nın Bodrum İlçesi Ortakent beldesindeki Kerem Aydınlar Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1931 yılında Üsküdar'da doğan Ülman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Ülman, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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