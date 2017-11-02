Eski Kaymakam Atilla, FETÖ'den gözaltı alındı

Akkuş Kaymakamlığını görevini yürütürken açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Atilla, Ordu'da yakalandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Atilla, Samsun'a getirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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