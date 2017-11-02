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Eski Kaymakam Atilla, FETÖ'den gözaltı alındı

Meslekten ihraç edilen Ordu'nun eski Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atilla, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Akkuş Kaymakamlığını görevini yürütürken açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Atilla, Ordu'da yakalandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Atilla, Samsun'a getirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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