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Eski Mardin Vali Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Mardin Vali Yardımcısı tutuklandı.

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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Mardin Vali Yardımcısı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve daha önce hakkında yakalama kararı bulunan eski Vali Yardımcısı T.K.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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