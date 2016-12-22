Eski MASAK çalışanlarına FETÖ operasyonu
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 8 eski personelinden 5'i gözaltına alındı.
- ANKARA (AA)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısının talebi doğrultusunda, MASAK'ın 8 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 5'ini evlerinde gözaltına aldı. Zanlıların, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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