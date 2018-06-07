FETÖ'den kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin eski 8 çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi
Kayseri'de FETÖ'den kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin eski çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den kapatılan Melikşah Üniversitesi eski çalışanları olan, daha önce yapılan operasyon kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıslara yönelik çalışmalarda, dijital materyal incelemesi sonucunda 'Bylcok' ve 'Eagle' kullandıklarını tespit etti.
Bunun üzerine hareket geçen ekipler, 8 şahsa yönelik düzenlediği operasyonda, M.İ., M.A., O.A., D.P.S., Y.K. ve F.A.'yı gözaltına aldı. Operasyon kapsamında aranan H.K. ve S.B.'yi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
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