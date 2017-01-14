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Eski Milletvekili Çetin vefat etti

Eski Bolu Milletvekili Bayram Turan Çetin, vefat etti.

  • AA
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Giresun'da 1926 yılında dünyaya gelen Çetin, Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Kaymakamlık ve merkez valiliği görevlerinde bulunan Çetin, 5. Dönem Bolu Milletvekilliği yaptı.

Bayram Turan Çetin için yarın 12.00'de TBMM'de tören düzenlenecek. Çetin'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

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