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Eski milletvekili Sülün, kalp krizinden hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'dan 20 ve 21'inci dönem ANAP ve DYP Milletvekili olan, Çorlu İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 65 yaşındaki Enis Sülün, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

  • DHA
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Tekirdağ eski milletvekili olan ve 2013 yılından itibaren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürüten Enis Sülün, bu sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çorlu'da özel bir hastaneye kaldırılan Sülün, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen evli ve 3 çocuk babası Sülün'ün cenazesi, Marmara Eğrelisi İlçesi'nde toprağa verildi.

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