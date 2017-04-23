Eski milletvekili Sülün, kalp krizinden hayatını kaybetti

Tekirdağ eski milletvekili olan ve 2013 yılından itibaren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürüten Enis Sülün, bu sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çorlu'da özel bir hastaneye kaldırılan Sülün, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen evli ve 3 çocuk babası Sülün'ün cenazesi, Marmara Eğrelisi İlçesi'nde toprağa verildi.