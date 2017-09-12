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Eski MİT personellerinin de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup oldukları tespit edilerek kamu görevinden ihraç edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulan eski MİT personeli ile bunlarla ilişkileri tespit edilen kripto imamlara yönelik 21 ilde başlatılan operasyonda, 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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