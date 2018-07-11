Eski Orgeneral Huduti'nin de aralarında bulunduğu Malatya 2. Ordu Komutanlığı'ndaki 76 darbeci sanık adalet önünde hesap verdi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada, aralarında eski 2. Ordu Komutanı orgeneral Adem Huduti ve eski 2. Ordu Kurmay Başkanı tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanık, adalet önünde hesap verdi.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı orgeneral Huduti, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 76 sanık, dava için özel hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda 7 Mart 2017'de yargılanmaya başlandı.



İlk duruşması 2 hafta süren davaya, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti Malatya İl Başkanlığı müdahil oldu.



Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan muvazzaf askerler arasındaki en yüksek rütbeli isim olan davanın bir numaralı sanığı Adem Huduti, duruşmanın üçüncü gününde savunma yaptı.



Sanıklarının ifadeleri birbiriyle çelişti



Dönemin 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu İdari Kurmay yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili ve 2. Ordu Harekat Başkanı albay Erkan Varol ile tanık olarak dinlenen FETÖ'nün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu iddia edilen ve "Genelkurmay çatı davası"nda tutuklu yargılanan eski kurmay albay Bilal Akyüz'ün verdiği ifadeler birbiriyle çelişti.



Sanıklar kendilerine yönelik suçlamaları kabul etmezken, HTS kayıtları, darbe girişimi sırasında yaptıkları görüşmeleri göz önüne serdi.



Kayıtlara göre, Karataş'ın darbe girişimi gecesi 13, Sevgili'nin ise 3 kez Akyüz ile görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.



Savunmalar devam ederken, sanıklara ait yeni HTS kayıtları da ortaya çıktı. Bu çerçevede dönemin 2. Ordu Harekat Başkanı Albay Erkan Varol'un da Akyüz ile 9 kez görüştüğü belirlendi.



Akıncı Üssü'nden Malatya'ya telefon trafiği



Duruşmalar sırasında darbecilerin merkez olarak kullandığı Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nden Malatya'daki 7. Ana Jet Üssü'nün defalarca arandığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı.



Dava dosyasına giren kayıtlarda, aramaların eski Akıncı Üssü Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim ve emir astsubayı Fatih Aslantaş ile 143. Filo Komutanı eski binbaşı Mustafa Azimetli'ye ait olduğu belirlendi.



Tutuklu sanıklar 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık ve 171. Filo Komutanı binbaşı Metin Çivilibal'ın da Akıncı Üssü ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. Malatya'dan kaldırılmak istenen ancak pistin kapatılması nedeniyle kalkış yapamayan 4 F-4 savaş uçağının hazırlık aşamasında bu aramaların gerçekleşmesi dikkati çekti.



Darbe girişimi gecesi, Malatya Havalimanı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığının ortak kullandığı ana pistler, havaalanındaki itfaiye ve iş araçları ile Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, otobüs, iş makinesi ve kamyon ve otobüslerle tamamen kapatılarak, uçakların kalkış ve iniş yapması engellenmişti.



Dava yaklaşık 14 ay sürdü



2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin dava, yaklaşık 14 ay sürdü. Yargılamalar, 7 Mart 2017'de başlayıp 4 Mayıs 2018'de sona erdi.



Kararını 4 Mayıs'taki onbirinci duruşmada açıklayan mahkeme heyeti, 76 sanıktan 14'ünü ağırlaştırılmış müebbet, 2'sini müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Sanıklara verilen cezalar



Dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna yardım"dan 15 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı tümgeneral Avni Angun'un beraatine hükmetti.



Mahkeme heyeti, dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı tuğgeneral Zeki Karataş, eski albaylar Bahadır Erdemli, Erkan Varol, Mustafa Özkan ve Tayfun Tuna, eski yarbaylar Ahmet Üçbudak ve İsmail Akın, eski binbaşılar Eyüp Kök, Metin Çivilibal, Tuncay Öztürk ve İbrahim Dede ile eski yüzbaşı Kemal Keskin'e "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Mehmet Ergün ve üsteğmen Hüseyin Çakıcı'ya ise müebbet hapis cezası verdi.



Heyet, ayrıca İbrahim Dede'yi, 15 Temmuz Gazisi Enes Gün'ü yaralamaya yönelik eylemi nedeniyle 24 yıl, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş'ı da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.



Davada, tutuklu yargılanan eski 2. Ordu Kurmay Başkanı tümgeneral Avni Angun'un da aralarında yer aldığı 57 sanık ise beraat etti.



Gerekçeli karardan



Davanın gerekçeli kararında, 15 yıl hapis cezası verilen Adem Huduti'nin, teşebbüse katılan sanıkları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu belirtildi.



Kararda, "(Adem Huduti) FETÖ/PDY üyesi olmamasına rağmen darbe teşebbüsünde aktif rol oynayanların etkisiz hale getirilmesi için zamanında, etkin karar vermediği, karargahtaki darbe teşebbüsü eylemindeki sürecin uzamasına neden olduğu, böylelikle darbeye teşebbüs eylemine katılan sanıkların eylemlerinin icrası sırasında onları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Kararda, ayrıca dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Destek Yarbaşkanı tuğgeneral Zeki Karataş'ın, darbe teşebbüsünden önceden haberdar olduğu vurgulandı.



İki "orgeneral" tutuklanmıştı



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin tutuklananlar arasında "orgeneral" rütbesine sahip iki isim yer almıştı.



Bunlardan biri olan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin davada yargılanıp 15 yıl hapse mahkum edilirken, diğeri ise Genelkurmay çatı davası ve Akıncı Üssü davasının sanığı eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Akın Öztürk. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi Öztürk'ün yargılaması Ankara'da sürüyor.