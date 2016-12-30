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Eski ÖSYM çalışanı 2 kişi FETÖ'den tutuklandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski ÖSYM çalışanı tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski ÖSYM çalışanı 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 2'si ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerince sorgulanan zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

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