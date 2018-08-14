Eski Sağlık Bakanlarından Halil İbrahim Özsoy vefat etti
Eski Sağlık Bakanlarından Özsoy cenazesi, yarın Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verilecek.
- AA
Eski Sağlık Bakanlarından Halil İbrahim Özsoy, vefat etti.
Edinilen bilgiye göre, üç yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden Özsoy, şikayetlerinin artması üzerine 50 gün önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özsoy, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Özsoy'un cenazesi, yarın öğle namazını müteakip, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Çarşı Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Bolvadin'de defnedilecek.
3 dönem milletvekilliği yaptı
Afyonkarahisar'dan üç dönem milletvekilliği yapan Özsoy, 55. hükümette Sağlık Bakanı oldu.
Özsoy, bir dönem de Anavatan Partisi Genel Başkan Vekili görevini üstlenmişti.
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