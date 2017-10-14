Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Şanlıurfa milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun annesi vefat etti

Eski Şanlıurfa milletvekili Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun annesi Süreyya Karahan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski Şanlıurfa milletvekili Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun annesi Süreyya Karahan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun annesi, Türkolog ve hadis uzmanı Prof. Dr. Abdülkadir Karahan'ın eşi matematik öğretmeni, ressam Süreyya Karahan vefat etti.

Karahan'ın cenazesinin yarın Fatih Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Jandarmadan nefes kesen narko-terör operasyonu

Jandarmadan nefes kesen narko-terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA