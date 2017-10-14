Eski Şanlıurfa milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun annesi vefat etti
Eski Şanlıurfa milletvekili Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun annesi Süreyya Karahan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
- AA
Eski Şanlıurfa milletvekili Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun annesi Süreyya Karahan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun annesi, Türkolog ve hadis uzmanı Prof. Dr. Abdülkadir Karahan'ın eşi matematik öğretmeni, ressam Süreyya Karahan vefat etti.
Karahan'ın cenazesinin yarın Fatih Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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