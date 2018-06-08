Eski savcı Çengil'e FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski cumhuriyet savcısı Birol Çengil, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Birol Çengil ve avukatı katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan Çengil, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Dosyaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çengil'e önce "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak verilen cezayı 7 yıl, 6 aya indirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da yargılandığı ve tüm sanıkların beraat ettiği 130 sanıklı yolsuzluk davasının soruşturması ile birçok önemli soruşturmayı yürüten eski savcı Birol Çengil'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.