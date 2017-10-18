Eski savcı ve eşi eski hakim hakkında hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Hatay'da görevli eski savcı ve eski hakim eşi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 19 Temmuz 2016'da tutuklanan Hatay Eski Cumhuriyet Savcısı B.Ç. (43) ile adli kontrolle serbest bırakılan eşi eski hakim E.S.Ç. (39) ile ilgili iddianame Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Çift için 15'er yıl hapis cezası istenen iddianamede, eski savcı ve hakimin 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edildiği belirtildi.



İddianamede, örgüt faaliyetlerinin birçoğunda, gizlilik önem arz etmesine rağmen HSYK'ya üye seçimlerinde örgüt mensuplarının deşifre olmayı göze alarak, tüm il ve ilçeleri kapsayan adliye ve ev ziyaretleri ile yemek organizasyonları düzenlediklerine dikkat çekildi.



Örgüt mensubu olmayan hakim ve savcıların ise hediyeler alarak etkilenmeye çalışıldığı, süreç boyunca “ByLock” olarak bilinen şifreli haberleşme programı üzerinden örgüt içi iletişimin sağlandığı aktarılan iddianamede, FETÖ mensuplarının blok oy alamayacaklarını düşündükleri hakim ve Cumhuriyet savcılarını siyasi görüşüne, hemşehrilik bağına ya da ortak tanıdık bulunmasına göre en az bir veya birkaç adayları için oy vermeleri yönünde ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.



İddianamede, sanıkların eski savcı ve eşi eski hakimin, kapatılana kadar YARSAV'a üye olduklarına vurgu yapıldı.



İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan eski savcı B.Ç'nin telefonunda ByLock çıktığı aktarılan iddianamede, çiftin savunmalarına da yer verildi.