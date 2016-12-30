FETÖ soruşturmasında eski TRT çalışanı 29 kişi tutuklandı

Bakan Çavuşoğlu’ndan ateşkes açıklaması! 'ABD katılmak isterse...'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suriye’de, olası ihlallere karşıda mekanizmamız var. Ateşkesin takibi, insani yardımların takibi içinde bir merkez oluşturduk. Bu mutabakatta var. Rusya ve Türkiye’de olacak. İki merkez arasında koordinasyon olacak, arazideki süreci birlikte takip edeceğiz” dedi.