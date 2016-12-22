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Eski TRT çalýþanlarýna FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 12 ilde Fetullahçý Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik soruþturma kapsamýnda 35 eski TRT çalýþaný gözaltýna alýndý.

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Örgütün þifreli haberleþme programý "ByLock"u kullandýklarý iddiasýyla 68 eski TRT çalýþaný hakkýnda yakalama çýkarýldý.

Kararýn ardýndan harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüðü Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde operasyon baþlatýldý.

Operasyonda 35 eski TRT çalýþaný gözaltýna alýndý.

Þüphelilerin baþkente getirileceði, firari olanlarýn yakalanmasý için çalýþmalarýn sürdüðü öðrenildi.

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