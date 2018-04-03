TRT eski yöneticisi Böken, FETÖ'den 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Böken, avukatı ve yakınları katıldı. Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaasını aynen tekrarladığını ifade etti. Daha sonra mütalaaya karşı savunması sorulan Böken, suçlamaları kabul etmediğini, kendisinin sadece gazetecilik yaptığını savundu. İddia edildiği gibi örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Böken, "Kakao Talk" isimli programı kullandığını ancak örgütsel amaç için kullanmadığını iddia etti. Böken, "Ülkeye hizmet etmekten başka bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Böken'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.