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Eski Tuğgeneral Erdem Kargın'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla, dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında bulunduğu 27 eski askeri personelin yargılandığı davada karar verildi.

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Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 27 eski askeri personelin yargılandığı davanın son duruşmasında karar çıktı.
 
Ardahan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski tuğgeneral Kargın'ın yanı sıra diğer sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.
 
Duruşmada iddia makamını temsilen Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz hazır bulundu.
 
Eski Tugay Komutanı Kargın'a ağırlaştırılmış müebbet
Dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'a ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.
 
Diğer tutuklu sanıklardan Ahmet Bilgin, Andaç Aydın, Çağatay Fırıncı, Emre Gürel, Erdal Kaplancı, Gazi Çinpolat, Giray Ülker, Güven Güngör, Mehmet Ali Buran, Mehmet Uysal, Mustafa Aydın, Mustafa Kevser, Murat Özer, Taner Açıkdepe, Edip Ertoğral, Mehmet Öztürk ve Müslüm Selvi'ye de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
 
Ancak genel durumları göz önünde bulundurulan Kargın dışındaki sanıkların cezalarında 6'da 1 indirim uygulandı. 
 
Tutuksuz yargılanan Ali Dıkı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dıkı için de aynı uygulama kapsamında cezanın 6'da 1'i oranında ceza indirimi uygulandı.
 
Tutuksuz yargılanan sanıklar Yusuf Etöz, Kenan Sakarya, Gökhan İbiş, Afşin Koçak, Çağdaş Çelik, İsmail Kesgin, Cemal Kartal ve Sercan Ölker'in yargılanmalarına devam edilmesi kararı verildi. Ayrıca, söz konusu sanıkların dosyaları ayrıldı.

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