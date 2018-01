Eski Türkiye yok, artık ABD’nin kuklası değiliz

Star Gazetesi yazarları, ‘Şehir Buluşmaları’ etkinliği kapsamında Balıkesir’de buluştu

Milli iradenin sesi Star Gazetesi’nin gelenekselleşen ‘Şehir Buluşmaları’ etkinliğinin son durağı Balıkesir oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında; Türk basınının güçlü kalemleri, Balıkesir’i, Zeytin Dalı Harekatı’nı, Türkiye ekonomisini ve gündemdeki diğer konuları geniş bir dinleyici kitlesinin katılımıyla ele aldı. Etkinliğin açılışını Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptı. Ardından Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan’ın moderatörlüğünde; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi Yazarı Aziz Üstel ve Star Gazetesi Yazarı Resul Kurt gündeme dair açıklamalarda bulundu. Panelin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Valisi “Ülkemiz 1 haftadır savaş halinde. Afrin’e girdik. Kahraman ordumuzun muzaffer olmasını temenni ediyorum. Başarıyla, alnımızın akıyla oradaki görevlerini icra ederek yurdumuza geri dönecekler” diye konuştu.

‘ALGI OPERASYONU YEDİK’

Son dönemde Türkiye’nin dış politikadaki dik duruşu ve Amerika ile gerilen ipler ile ilgili konuşan Aziz Üstel, Türk-Amerikan ilişkilerini örneklerle açıkladı. Türkiye ile Amerika’nın ilişkilerini zorunlu evliliğe benzeten Üstel, geçmişe dönerek şunları anlattı: “İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’nin Kars’ı bizden istemesi sonrası ABD ile müttefikliğimiz başlamıştır. Denize düşen yılana sarılır mantığı ile o dönemde ABD’nin yanında yer alıyoruz. Bu ilişki hiçbir zaman sağlam bir zemine oturtulamadı. Çünkü ABD her zaman menfaati neyse o yönde hareket etti. Eski tarihlerde ABD Türk toplumuna ‘muhteşem ülke’ olarak tanıtıldı. Celal Bayar döneminde, ‘ABD ile Türkiye dosttur” isimli 45’lik plaklar doldurularak ilkokullara gönderildi. Tamamıyla bir algı operasyonu yürütüldü. ABD’yi sempatik gösterip, Türkiye’yi kukla gibi kullandılar. Hollywood filmleri bu konuda öncü olmuştur.”

NUH ALBAYRAK: BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ EN BÜYÜK TEHLİKE İÇİMİZDE

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, dünyanın gözünün Türkiye’de olduğunu belirtti. Albayrak “Son yıllarda ülkemizde ve komşularımızda yaşanan olaylara baktığınızda Türkiye’yi çevrelemek için yapılan bir operasyonun parçaları olduğunu görüyoruz. Afrin yaşadığımız tehlikelerden biri mi? Hayır… Almanya ve Fransa ile uzun süre uğraştık. Rusya ile şu an iyi gidiyoruz, ancak sonunun ne olacağı belli değil. Kısacası dışarıdan çok yoğun bir tehditle karşı karşıyayız. Ancak asıl tehlike içimizde. Biz içeride gerektiği şekilde birliktelik sağlayabilsek, bu dışarıdaki tehditlerin çok sorun olmayacağını göreceğiz. Afrin ile ilgili bir birliktelik ve duruş var, ancak bunu sürdürebilir hale getirmeliyiz” diye konuştu.

ABD’DEN İYİ Kİ PREDATORLER GELMEDİ

Son dönemde Türkiye’nin savunma sanayi alanında millileştiğini belirten Albayrak “Son Afrin Harekatı süresince bazı ülkelerin bize ambargo uyguladığını görüyoruz. ABD’den yıllar önce sipariş ettiğimiz ‘Predator’ler (insansız hava aracı) hala gelmedi. Bu süreçte milli üreticilerimiz ile kendi insansız hava araçlarımızı yaptık. Hepsi de son teknoloji ile donatıldı. İyi ki siparişler gelmemiş” dedi.

ZEKAİ KAFAOĞLU: YATIRIMA GEÇ KALMAYIN PİŞMAN OLURSUNUZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise konuşmasına, Balıkesir’in Kuvayi Milliye’nin başladığı şehir olduğunu belirterek başladı. Balıkesir’in ekonomik açıdan çok güçlü bir il olduğunu söyleyen Kafaoğlu “Jeotermal kaynaklarımız zengin. Muz ve çayın dışında her türlü ürün yetiştiriyoruz. Ayrıca kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtada Türkiye’de ilk 3’teyiz. Balıkesir gittikçe bir cazibe merkezi olmaya başladı. Balıkesir’e yatırım yapmak isteyenler geç kalmasınlar, pişman olurlar” dedi. Stratejik öneme sahip olan bor madeninin yüzde 70’inin Balıkesir’de olduğunu söyleyen Kafaoğlu “32 madenimiz var. En önemli maden kaynağımız bor. Bor’un yüzde 70’i Balıkesir’de. Şehrimiz geleceğin parlayan yıldızı olacak” dedi.

15 TEMMUZ’DA BİRLİK RUHU DİRİLDİ

Afrin’deki Mehmetçiklere de her zaman destek olduklarını söyleyen Kafaoğlu “Bir ve beraber olursak başaramayacağımız bir konu yok. Şimdi Afrin’de bunu görüyoruz. Tarih boyunca da duramamış zaten. O Çanakkale ruhu dimdik ayakta duruyor. Bunu 15 Temmuz’da da gördük. Belki ateş küllenmişti. Ama Cumhurbaşkanımızın nefesi o külleri yok ederek altından yanardağ çıkmasına neden oldu” dedi.

KERİM ÖZDEMİR: SUSURLUK’A YENİ ÜNİVERSİTE

Balıkesir Üniversitesi (BAÜ)Rektörü Kerim Özdemir ise Balıkesir’in eğitim konusunda bir marka olduğunu belirterek “Balıkesir’de eğitimin tarihi eskilere dayanır. Üniversitemizin temeli 1910’larda atılmış. Balıkesir Lisesi’nin de çok eski bir tarihi vardır. Balıkesir Üniversitesi 1992 yılında kurulan 20 üniversiteden biridir. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi en çok tercih edilen üniversiteler arasında 10’uncu sırada. Bu arada duyumlarımıza göre şehrimiz yakında bir üçüncü üniversiteye daha kavuşmak üzeredir. Girne Amerikan Üniversitesi Susurluk’ta 6 fakülteli bir üniversite açmanın gayreti içindedir. Belki dördüncüyü de zamanla körfez bölgesinde görebiliriz. Biz eğitim markayız. Birçok araştırmada üniversitemiz üst sıralarda yer almaktadır” dedi.

