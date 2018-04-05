Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski vali yardımcısına FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı Çelik'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından örgüt üyesi olduğu iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı Bilal Çelik, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çelik, avukatı ve yakınları katıldı.

Çelik, savunmasında ByLock kullanmadığını, tespitinde hata olduğunu öne sürerek, aleyhine beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmedi.

Eylül 2016'da ihraç edildikten sonra emekli olduğunu, hakkındaki bütün delillerin toplandığını belirten Çelik, "Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Bilerek ve isteyerek terör örgütü içinde yer almadım." dedi.

Sanık Çelik, kimseden emir almadığını, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı´ndan flaş S400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı´ndan flaş S400 açıklaması

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Diriliş Ertuğrul izleyenleri şoke etti

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

İneklerin karnında neden delik açılıyor?

İneklerin karnında neden delik açılıyor?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA