Eski vali yardımcısına FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminin ardından örgüt üyesi olduğu iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı Bilal Çelik, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çelik, avukatı ve yakınları katıldı.

Çelik, savunmasında ByLock kullanmadığını, tespitinde hata olduğunu öne sürerek, aleyhine beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmedi.

Eylül 2016'da ihraç edildikten sonra emekli olduğunu, hakkındaki bütün delillerin toplandığını belirten Çelik, "Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Bilerek ve isteyerek terör örgütü içinde yer almadım." dedi.

Sanık Çelik, kimseden emir almadığını, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.