Eski vali Yılmaz Arslan'a FETÖ davasında 7 buçuk yıl hapis

Daha önce Balıkesir ve Batman'da valilik yapan Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava karara bağlandı.

Arslan, esas hakkındaki savunmasında, "Terör örgütüyle, ByLock ile ilgim yok. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu kaydederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, müzakerede bulunmalarının ardından hükmü açıkladı. Buna göre Arslan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan takdiri indirimle 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arslan'ın hükümle birlikte tahliyesi kararlaştırıldı.