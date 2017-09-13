Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski vali Yılmaz Arslan'a FETÖ davasında 7 buçuk yıl hapis

Eski vali Yılmaz Arslan, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak' suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Daha önce Balıkesir ve Batman'da valilik yapan Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava karara bağlandı.

Arslan, esas hakkındaki savunmasında, "Terör örgütüyle, ByLock ile ilgim yok. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu kaydederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, müzakerede bulunmalarının ardından hükmü açıkladı. Buna göre Arslan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan takdiri indirimle 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arslan'ın hükümle birlikte tahliyesi kararlaştırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA