Eski valiye FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akpınar ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, dava dosyasına gelen sanık hakkındaki bazı tanık beyanlarını okudu.

Başkan Sarıdoğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde birlikte eğitim gördüğü eski vali Yılmaz Arslan'ın "Son sınıfta Halil İbrahim Akpınar ile FETÖ evlerinde kalırdık." şeklindeki beyanını hatırlattı. Sanık Akpınar, tanık beyanına ilişkin, "Yılmaz benim dönem arkadaşımdır, ev konusunda yanlış hatırlıyor. Ben o evde yoktum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Akpınar, isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını öne süren Akpınar, "27 yıllık mülki idari amiriyim. Sadece valilikte geçen sürede 60 bin imza atmışımdır. 60 bin imzamda bir tanesinde bir hata olsa bu zamana kadar yapılan adli ve idari araştırmalarda ortaya çıkardı. O incelemelerde suç unsuruna rastlanılmadı. Hayali bir örgütün hayali bir üyesiyim. Örgütte astım yok üstüm yok beraatımı talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, müzakerede bulunmalarının ardından hükmü açıkladı. Akpınar, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.