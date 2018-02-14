Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

İddianamede, sanığın örgütün talimatıyla örgüt mensubu HSYK üyelerince Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve FETÖ'nün eğitim biriminin sanığın çocuğuyla ilgilendiği ifade edildi. Sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Kış, hakkındaki soruşturmanın usul ve yasaya aykırı yürütüldüğünü öne sürdü.

Evinde gözaltına alındığını ifade eden Kış, hukuken de fiilen de suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını savundu. Sanık Kış, arama ve el koyma kararlarının da usulüne uygun yürütülmediği iddiasında bulundu.

Dijital delillerin imajlarının alınmadığını öne süren Kış, bu nedenle delillerin dışarıdan müdahale edilebilir hale geldiğini ve güvenilirliklerinin kalmadığını iddia etti.

"KARARLARDA İMZAM YOK"

Örgüt üyeliği suçlamasını reddeden Kış, "Allah'ıma yemin ederim herhangi bir örgütle bağım yoktur. MİT tırları, kozmik oda gibi kararlarda imzam yok. Meslek hayatım boyunca hukuktan hiç ayrılmadım." savunmasını yaptı.

Dosyadaki aleyhine tanık ifadelerini kabul etmeyen Kış, ifade verenlerin hakkında da aynı suçtan soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma yürütülen Recep Ünal'ın örgütün eğitim birimi adına çoğucuyla ilgilendiği yönünde beyanda bulunduğunu belirten Kış, bu kişiyi tanımadığını, çocuğunun yaşının büyük olduğunu ve kimsenin ilgilenmesine ihtiyacının bulunmadığını savundu.

"BÖYLE BİR BİLGİYE NASIL SAHİP OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in de kendisini bu yapıya mensup kişiler arasında saydığını anlatan Kış, Erdem ile bir arada hiç bulunmadığını, hakkında böyle bir bilgiye nasıl sahip olduğunu anlayamadığını söyledi.

ByLock kullandığı iddiasını da reddeden Kış, telefonu incelendiğinde bu durumun anlaşılacağını öne sürdü.

Kış, örgütten aldığı talimatla iş ve işlemler yaptığı suçlamasını da kabul etmeyerek, hiçbir örgütten emir ve talimat almadığını, kendisine telkin ve tavsiyede bile bulunulmadığını savundu. Sanık Mahmut Kış, beraatini ve tahliyesini istedi.

FETÖ ile cemaat olarak anıldığı dönemde de temasının olup olmadığı sorulan Kış, çocuğunu örgütün okullarına gönderdiğini ancak bazı olaylardan buralardan sonra geri aldığını söyledi.

Bir telefonuyla 18, diğer telefonuyla 5 kez ByLock'a girdiğinin tespit edildiği belirtilen Kış, bununla ilgili bilgisinin olmadığını, programı kullanmadığını savundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme Heyeti, sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyesi İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile Recep Ünal'ın tanık olarak dinlenmesine ve duruşmanın 23 Mayıs'a bırakılmasına karar verdi.