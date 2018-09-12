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Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada, ilk mütalaa verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK Üyesi Şaban Işık'a, terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

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Eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada, ilk mütalaa verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HSYK Üyesi Şaban Işık'a, terör örgütü üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

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