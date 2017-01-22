Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskihisar İlçe Jadarma Komutanı kazada yaşamını yitirdi

Karabük'ün Eskipazar İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Tolu yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 2
  • 0
x

Kaza dün saat 22.00 sıralarında D-775 karayolunun Aslanlar Mevkii'nde meydana geldi. Gerede yönünden Eskipazar'a gelen 37 yaşındaki Astsubay Başçavuş Mehmet Tolu, henüz bilinmeyen nedenle yönetimindeki 78 SH 801 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.  Şarampole savrulan ve taklalar atarak 60 metre kadar sürüklenen otomobilde ağır yaralanan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Tolu, kaza yerine gönderilen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Astsubay Başçavuş Tolu, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Bu değişiklik rejim değil, sistem değişikliğidir

Erdoğan: Bu değişiklik rejim değil, sistem değişikliğidir

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

İlhan Cavcav'ın hayatında dönüm noktası...

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

Ankara Emniyeti paylaştı! Anahtarlık değil tabanca...

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA