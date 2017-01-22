Eskihisar İlçe Jadarma Komutanı kazada yaşamını yitirdi

Kaza dün saat 22.00 sıralarında D-775 karayolunun Aslanlar Mevkii'nde meydana geldi. Gerede yönünden Eskipazar'a gelen 37 yaşındaki Astsubay Başçavuş Mehmet Tolu, henüz bilinmeyen nedenle yönetimindeki 78 SH 801 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole savrulan ve taklalar atarak 60 metre kadar sürüklenen otomobilde ağır yaralanan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Tolu, kaza yerine gönderilen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Astsubay Başçavuş Tolu, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.