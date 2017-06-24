Eskişehir- Bilecik karayolunda otomobil bariyerlere çarptı
Eskişehir- Bilecik karayolu Söğüt kavşağında otomobil bariyerlere çarptı.
- AA
İKİZLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Eskişehir- Bilecik karayolu Söğüt kavşağında 34 DC 8836 plakalı otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada yaralanan 2 yaşındaki ikizlerden Fatma Zehra Erdem, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazada yaralanan Fatma Zehra Erdem'in ikizi Ayşe Beyza Erdem ile annesi Büşra Erdem ve babası İmdat Erdem'in ise tedavisi aynı hastanede sürüyor.
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