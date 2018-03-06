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Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden 'gözaltı' yönündeki herçek dışı haberler yapıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında, 'gözaltına alınan kadınların başörtülerinin zorla çıkartıldığı, ibadetlerinin engellendiği' yönünde gerçek dışı haberler yapıldığını bildirdi.

  • AA
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, sözde "Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan bayanların başörtülerinin zorla çıkartıldığı, ibadetlerinin engellendiği şeklinde gerçek dışı haberler yapıldığı görülmüştür. Söz konusu yalan haberin ve kullanılan fotoğrafın emniyet müdürlüğümüzle hiçbir alakası yoktur. Bu tür asılsız haberlerin FETÖ terör örgütü amaçları doğrultusunda kasıtlı olarak yapıldığı açıktır."

Açıklamada, devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesi istendi.

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