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Eskişehir katili Volkan Bayar ABD’de okumuş

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 4 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı Volkan Bayar’ın ABD'de yüksek lisansını tamamladığı öğrenildi.

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Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde silahla dehşet saçan zanlı Volkan Bayar'ın Ankara'daki üniversite hayatının ardından ABD'ye gittiği, daha sonra ise Eskişehir'e doktora öğrencisi olarak geldiği ortaya çıktı.

Gazi Üniversitesi’nde 2004 yılında lisans eğitimini bitirdikten sonra 2011 yılında ölçme ve değerlendirme alanında Denver Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan zanlının Eğitim programları ve Öğretim alanında Eskişehir’deki doktorasına devam ettiği öğrenildi.

Doğum tarihi 24 Ocak 1981 olan Bayar’ın hakkında FETÖ soruşturması kapsamında tahkikat yapıldığı ortaya çıktı.

(Yenişafak)

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