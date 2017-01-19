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Eskişehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Eskişehir merkezli, Erzurum ve Çorum illerinde düzenlenen Fethullah Gülen Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce mesleklerinden ihraç edilen 12'si Emniyet mensubu, 4'ü kamu görevlisi 16 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Eskişehir, Erzurum ve Çorum illerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen ikinci sınıf emniyet müdürü ile üçüncü sınıf emniyet müdürü, 2 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 6 komiser, 1 polis memuru ile 4 kamu görevlisini yakaladı. Gözaltına alınan 16 şüpheli sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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