Eskişehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Eskişehir, Erzurum ve Çorum illerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen ikinci sınıf emniyet müdürü ile üçüncü sınıf emniyet müdürü, 2 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 6 komiser, 1 polis memuru ile 4 kamu görevlisini yakaladı. Gözaltına alınan 16 şüpheli sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.