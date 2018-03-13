Eskişehir merkezli 8 farklı ilde düzenlenen operasyonda 40 kişi fuhuştan gözaltına alındı
Eskişehir merkezli 8 farklı ilde düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları tespit edilen 40 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle Eskişehir, İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Kastamonu, Elazığ ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 40 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.