Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Eskişehir merkezli 13 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasını koordine eden "mahrem imamlar" olduğu öne sürülen mühendis, memur ve öğretmenlerin de bulunduğu 2'si memuriyetten ihraç edilmiş 6 sivil ile 3 muvazzaf teğmen ve 15 astsubay olmak üzere 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Savcılık sorgularının ardından zanlılardan biri salıverildi, 23'ü ise mahkemeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir, Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya ve Samsun'da daha önceden belirlenen şüphelilerin kaldığı ev ve iş yerlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda 24 şüpheliyi yakalamıştı.
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