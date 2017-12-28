Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama
Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
- AA
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Aralık'ta Eskişehir, Ankara ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, "ByLock" kullandıkları belirlenenlerin de aralarında olduğu 6'sı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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