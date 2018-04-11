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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, istifa etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, istifa etti

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Prof. Dr. Gönen, ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin makamında basın toplantısı düzenledi.

Gönen, soruşturmanın selameti için görevinden ayrıldığını açıkladı.

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