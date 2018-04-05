Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı bir saldırı olduğu ve 4 öğretim üyesinin öldüğü bildirildi.