Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı bir saldırı olduğu ve 4 öğretim üyesinin öldüğü bildirildi.
- AA
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.
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