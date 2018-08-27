Eskişehir'de polisin bir eve yaptığı baskında çorapların içerisinden uyuşturucu çıktı
Eskişehir'de polisin, T.Y. (29) adlı kadının evinde yaptığı aramada, çorapların içerisine konulmuş, 520,79 gram bonzai ele geçirildi.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan T.Y.'nin evinde yapılan aramada 5 adet çorap içerisinde 520,79 gram bonzai bulundu. Ele geçirilen bonzainin değerinin de 52 bin lira olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
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